Victor Osimhen transferinde formül bulundu, işler değişti! Okan Buruk kalmak istiyor demişti...

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Trendyol Süper Lig'de liderliğini koruyan ve şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşanıyor.

Sarı - kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla hem teknik heyetin hem de yönetimden tam not alan Osimhen, İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı.

Attığı goller, asistleri ve ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız için İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

DEV TAKIMLARIN TAKİBİNDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İngiliz ekiplerinden Manchester United, Chelsea ve Arsenal, Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor.

Sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdikten sonra yaptığı skor katkısının haricinde taraftarlar ve camia arasında yarattığı bağ ile de gündemden düşmeyen Osimhen'in performansının yakın takipte olduğu belirtildi.

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Kış transfer döneminde Manchester United, Chelsea ve Arsenal'in 26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayacağı vurgulanırken bir transfer yarışının yaşanacağı ileri sürüldü.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arasında yaptığı Osimhen değerlendirmesinde yıldız ismin Galatasaray'da kalmak istediğine parantez açmıştı.

Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına Ocak ayı ile ilgili bir madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok"

TAKAS İDDİASI DA GÜNDEMDE

Manchester United'da Teknik direktörlük görevine getirilen Ruben Amorim'in Joshua Zirkzee'yi takasta kullanmak istediği ifade edilmişti. İtalyan basınından Gerardo Fasano imzalı haberde, Manchester United'ın Osimhen için düşüncesinin Joshua Zirkzee ve para olduğu öne sürüldü.

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Napoli'nin Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, Manchester'dan böyle bir teklif gelmesi durumunda Zirkzee'nin ismine sıcak bakabileceği belirtildi.

KENDİSİ DE AÇIKLADI

Sarı kırmızılı kulüpteki deneyimini etkileyici olarak tanımlayan Osimhen, geçtiğimiz günlerde kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamalarda, "Şu ana kadar İstanbul'daki, Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyiciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika. Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum. Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar bu şekilde keyif almaya devam ederim." şeklinde konuşmuştu.

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8 GOL, 4 ASİST

Galatasaray'da 9 maçta forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Editör yorumu: Hakan Emiroğlu

Galatasaray taraftarı için belki de 2024/2025 sezonunu değiştiren gün 4 Eylül Çarşamba günüydü... Galatasaraylılar hiç beklenmedik bir şekilde dünya futbolunun en saf ve en bitirici 9 numaralarından biri olan Victor Osimhen’in sarı kırmızılı camiaya 'evet' demesiyle havalara uçmuştu. Napoli ile bağları kopan ve Avrupa’da transfer süresinin dolması ve ayrıca Suudi Arabistan’dan gelen uçuk rakamların reddedilmesiyle Galatasaray’a yüzyılın fırsatı sunulmuştu. 25 yaşında formunun zirvesinde, 1 sezonluk sarı kırmızılı formayı giymesi hem transfer başarısı hem de transfer şansıydı.

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Osimhen geldiği ilk günden beri taraftarın aşkı Icardi ile beraber bir forma savaşı içinde olacağını düşünüyordu. Ancak teknik direktör Okan Buruk, bu durumdan faydalandı ve iki süperstarı çift forvet oynatarak cesur bir taktiksel değişikliğe gitti. Rams Park’a ilk adımını attığı andan itibaren Osimhen, Galatasaray için çok çalıştı ve goller attı. Tüm kulvarlarda 9 maçta 8 gol 4 asist yapan Osimhen, özellikle Antalyaspor deplasmanında attığı klas röveşata golüyle şimdiden sezona damgasını vurdu.

Son dönemde merak konusu olan konu ise Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisini alıp alamayacağı konusu. Çok sayıda talibi olan Osimhen, Galatasaray’da çok mutlu olduğunu defalarca söylemiş kulüplerin anlaşması durumunda duruma bakılacağını söylemişti. Ocak ayında 75€ m serbest kalma bedeli olan Nijeryalı süperstara bu meblağın değeceği kesin ancak Galatasaray için limitlere çıkmak çok kolay değil gibi görünüyor.