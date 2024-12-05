Victor Osimhen transferi hakkında flaş itiraflar: Bonservisini Galatasaray alacak! 220 milyon euroluk teklifi ve detayları duyurdu...

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Sezon başında büyük bir sükse yaratarak Napoli'den Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen sergilediği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanmayı başardı.

Mauro Icardi'nin yokluğunda sarı kırmızılı takımın hücumdaki vazgeçilmezi olmayı da başaran Nijeryalı yıldız, performansıyla parmak ısırttı. Teknik direktör Okan Buruk'un her fırsatta Osimhen'i kadrosuna görmekten memnun olduğunu dile getirmesinin ardından Dursun Özbek yönetim de harekete geçti.

Victor Osimhen'i isteyen takımları, Galatasaray ile Napoli arasındaki pazarlığı ve bu transferdeki son gelişmeleri aktaran İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE MARZIO'YA GÖRE OSIMHEN TRANSFERİNİN PERDE ARKASI:

"Her şeyden önce Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Orada olmaktan çok mutlu ve başka kulüpler hakkında konuşmak istemiyor. Galatasaray’da oynamak ve kazanmak istiyor."

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'SERBEST KALMA BEDELİNDEN DAHA AZ OLACAKTIR'

"Galatasaray'ın onu satın almaya çalışması için küçük bir yüzde bırakacağım. Muhtemelen serbest kalma maddesinden daha az olacaktır. Ancak Galatasaray ondan o kadar memnun ki Napoli ile bir çözüm bulmayı planlıyorlar."

'SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİBİ VAR'

"Suudi Arabistan'dan bir kulübün onu istediğini biliyorum. Kulübün adını bilmiyorum ama onu Napoli'den satın almaya hazırlar."

"HEMEN İSTİYORLAR AMA OSIMHEN BEKLEMEK İSTİYOR"

"Sorun şu ki onu hemen transfer etmek istiyorlar ve Osimhen şimdi imzalamak istemiyor, beklemek istiyor. Ama sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor, Suudi Arabistan kulübü onu şimdi transfer etmek istese bile."

PSG'DEN 220 MİLYON EURO

"Osimhen, bu sezonu Premier Lig kulüplerinin Napoli'ye teklif yapıp yapmayacaklarına karar vermeleri için bir fırsat olarak kullanmak istiyor. PSG, her zaman bir fırsattır ve bu yaz onun için teklifte bulunan tek kulüp de onlar. Osimhen ve Kvaratskhelia için 220 milyon Euro teklif ettiler, belki ikisini de tekrar almaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

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DURSUN ÖZBEK DE AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz! Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor. Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek. Galatasaray'da devam etmek isterse devam eder. Ayrılacağı yönündeki algılara kapılmayın. Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnun."

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9 GOL, 5 ASİST

Galatasaray'da çıktığı 12 maçta 9 kez ağları havalandıran Osimhen, 5 de asist katkısı yaparak takımın en önemli ismi olmayı başardı.