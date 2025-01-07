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Victor Osimhen sezon sonuna kadar Galatasaray'da! İngiliz ekibini reddetti, Napoli haber gönderdi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Osimhen
Victor Osimhen sezon sonuna kadar Galatasarayda İngiliz ekibini reddetti, Napoli haber gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:00

G.Saray’ın Nijeryalı golcüsü ile ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray’da gollerine devam eden Victor Osimhen’in kendisini çok isteyen Manchester United’ın teklifini kabul etmediği öre sürüldü. İtalyan basınından La Repubblica’da yer alan habere göre Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, sarı kırmızılı takıma transfer olduğu ilk andan itibaren yakından takip ettiği 26 yaşındaki golcü ile görüşmek üzere İstanbul’a da geldi. Ruben Amorim, Manchester United’ın başına geçtiği andan itibaren Osimhen’i kadrosuna katmak isterken Manna, İstanbul’daki zirvede Kırmızı Şeytanların teklifini golcü yıldıza aktardı.

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6 AYDA 6 MİLYON EURO KAYBEDECEK

Victor Osimhen ise Galatasaray’da mutlu olduğunun yineleyerek sezonu sarı kırmızılı takımda sonlandırmak istediğini aktardı. La Repubblica haberinde, Napoli’nin Osimhen’in devre arasında başka bir takıma transfer olması durumunda 81 milyon Euro kazanacağını, sezon sonunda ise kulübün kasasına girecek rakamın 75 milyon Euro olacağına dikkat çekti. Gazete ayrıca Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in ise bu gelişmelerin ardından “Bırakın olduğu yerde kalsın, Galatasaray’a söyleyin onu alsın” tepkisinde bulunduğunu vurguladı.

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#Galatasaray#Transfer#Osimhen

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