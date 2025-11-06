×
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Victor Osimhen
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 19:19

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın en iyi 11'ine seçildi.

UEFA'nın açıklamasına göre Victor Osimhen, Galatasaray'ın Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmada yaptığı hat-trick ile Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

Ligde dördüncü haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Defans: Carlos Augusto (Inter), Robin Koch (Frankfurt), Derrick Luckassen (Pafos)

Orta saha: Davide Zappacosta (Atalanta), Ibrahim Maza (Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Carlos Forbs (Club Brugge), Phil Foden (Manchester City)

Forvet: Mikel Merino (Arsenal), Osimhen (Galatasaray)

