Victor Osimhen, Nijerya'yı sırtladı! 34 dakikada 2 gol...

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Nijerya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda'ya konuk oldu.

Nijerya, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen attı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 11 ve 45. dakikalarda fileleri havalandırdı.

77 DAKİKA OYNADILAR

Osimhen, 77. dakikada oyundan çıktı. Bright Osayi-Samuel de 77 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya, grupta 6 puana yükseldi. Ruanda ise 7 puanda kaldı.

Nijerya, elemelerdeki bir sonraki maçında Zimbabve'yi ağırlayacak. Ruanda ise sahasında Lesotho'yu konuk edecek.