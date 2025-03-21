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Victor Osimhen, Nijerya'yı sırtladı! 34 dakikada 2 gol...

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#Osimhen#Nijerya#Dünya Kupası
Victor Osimhen, Nijeryayı sırtladı 34 dakikada 2 gol...
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 21:55

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya, Ruanda'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Nijerya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda'ya konuk oldu.

Nijerya, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen attı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 11 ve 45. dakikalarda fileleri havalandırdı.

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77 DAKİKA OYNADILAR

Osimhen, 77. dakikada oyundan çıktı. Bright Osayi-Samuel de 77 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya, grupta 6 puana yükseldi. Ruanda ise 7 puanda kaldı.

Nijerya, elemelerdeki bir sonraki maçında Zimbabve'yi ağırlayacak. Ruanda ise sahasında Lesotho'yu konuk edecek.

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#Osimhen#Nijerya#Dünya Kupası

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