Victor Osimhen, Napoli'den ayrılış ve Galatasaray'a transfer sürecinde yaşananları ilk kez anlattı: 'Bana köpek muamelesi yaptılar! Irkçı hakaretlere uğradım'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Juventus'u konuk edecek olan Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden Victor Osimhen; Napoli'den ayrılış ve Galatasaray'a transfer sürecinde yaşananları, İstanbul'daki yaşantısını ve gelecek planlarını İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a verdiği özel röportajda anlattı.

İşte o röportaj...

"Başka bir dünyada; Victor Osimhen, Juventus forması giyiyor ve Napoli'yi onun etrafında kurarak takımını şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Luciano Spalletti tarafından çalıştırılıyor. Ancak bu dünyada; Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Juventus'u ağırlayacak olan Galatasaray'ın forveti.

Nijeryalı forvetin İtalya'dan İstanbul'a gidişinin üzerinden tam 531 gün geçti. Napoli'ye vedası, sosyal medya çağının tipik gerilimlerinin ardından aylarca sürdü. Her şey, Osimhen'in Bologna maçında penaltı kaçırmasının ardından kulübün resmi TikTok hesabından paylaşılan bir video ile başladı. Sözde ironik videoda Victor, hindistan cevizine benzetilmişti. Bazıları bunu ırkçılık olarak nitelendirdi ve tartışma haftalarca sürdü. Bu arada, forvet oyuncusu Instagram hesabından Napoli'deki zamanına ait tüm fotoğrafları silerek karşılık verdi. Bu, uzun bir karşılıklı atışmanın sadece başlangıcıydı..."

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE HİSSETMEMİŞTİM!"

- Victor, Türkiye'de geçirdiğin son bir buçuk yılda neler oldu?

"Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum, belki de bu bir şans eseriydi. İstanbul'a gelir gelmez, Galatasaray'da oynamış herkesin takıma ve taraftara neden aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim."

- Senin transferinden sonra Galatasaray harika işler yapmaya başladı. Bu konuda neler söylemek istersin?

"Uluslararası arenada büyümeye çalışıyoruz. Üst düzey oyuncular transfer ettik ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'de köklü ve güçlü bir kulübüz, ama artık Avrupa'da da iz bırakmak istiyoruz."

- Juventus'la oynayacağınız maç için düşüncelerini alabilir miyiz?

"Üst düzey bir kulüple karşılaşmak heyecan verici olacak. Dikkatimizin dağılmasına izin veremeyeceğimizi biliyoruz çünkü onlara karşı yapacağımız herhangi bir hata bize çok pahalıya mâl olabilir. Ve tabii ki Spalletti ile yeniden bir araya geleceğim..."

- Spalletti demişken, onunla ilişkin nasıldı?

"Kavga ettiğimiz söyleniyordu ama doğru değildi. Ona çok saygı duyuyorum. Şampiyonluk sürecinde aylarca tesislerde uyudu, gece-gündüz çalışarak bizi şampiyon olabileceğimize ikna etti. Min-Jae'yi, Anguissa'yı, Kvaratskhelia'yı ve hatta beni en üst seviyeye çıkardı. On yıllardır bunu başaramayan bir kulüple şampiyon olduk. Oyuncularından çok şey bekliyordu ama aynı zamanda çok şey de veriyordu. Bazı antrenörler önce insan olarak sonra da futbolcu olarak gelişmenize yardımcı olur, Spalletti öyle bir hoca."

"EN İYİ ÜÇ SANTRFORDAN BİRİYİM!"

- Türkiye'de gördüğümüz Osimhen, Serie A'da izlediğimizden daha mı iyi yoksa daha mı kötü?

"Karşılaştırma yapmayı sevmiyorum ama en iyi santrforlar arasında olduğumu biliyorum. Bir numara değilsem bile iki numarayım. Ya da en kötü ihtimalle üç numara..."

- Bugün oynayacağın maçı, Juventus formasıyla oynayabilir miydin?

"Evet, tıpkı bugün Serie A'nın diğer iki büyük kulübünde de oynayabileceğim gibi. Galatasaray'la görüşmelere başlamadan önce Giuntoli beni Juve'ye getirmek için aradı. Kulüpten de birkaç kişiyle konuştum ve ilgi gösterdiler, ama biliyordum ki o (Osimhen'in ismini hiç anmadığı Napoli başkanı De Laurentiis) beni bırakmazdı. Neticede bir ilgi vardı ve Juve sizi aradığında, oturup dinlemek zorundasınız."

"IRKÇI HAKARETLERİN KURBANI OLDUM VE AYRILMAYA KARAR VERDİM!"

- Napoli maceran iyi sonuçlanmadı, bu konuda ne söylemek istersin?

"Taraftarlar için üzülüyorum, özellikle de yaşananlar hakkında hiç konuşmadığım için. Bazıları açıklama istemek için evime kadar geldi. Konuştuk ve onlardan kendilerini benim yerime koymalarını istedim. Napoli o videoyu TikTok'ta yayınladıktan sonra içimden kesinlikle bir şeyler koptu."

- Ne olduğunu açıklayabilir misin?

"Herkes penaltı kaçırabilir ve bunun için alay konusu olabilir. Napoli bunu sadece bana yaptı, hem de bazı imalarla! Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve ayrılmaya karar verdim. Napoli formasıyla çekilmiş fotoğraflarımı Instagram'dan sildim ve onlar da taraftarları bana kışkırtmak için fırsatı değerlendirdiler. Düşünün, benim kızım Nijeryalıdan çok Napolili..."

"BANA KÖPEK GİBİ DAVRANDILAR!"

- Napoli o videoyu yayınlamadan önce De Laurentiis ile ilişkiniz nasıldı?

"Centilmenlik anlaşmamız vardı, buna göre ertesi yaz ayrılabilirdim, ancak anlaşmaya uyulmadı. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek gibi davrandılar! Şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerimde bu noktaya gelebilmek için çok çalıştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben bir kukla değilim!"

"HANGİ TEKNİK DİREKTÖR BENİ İSTEMEZDİ Kİ?"

- Conte, yönetim ile aranızdaki anlaşmazlığı çözmeye çalıştı mı?

"Elbette, yönetim beni istemediğini söylese bile. O noktada hangi teknik direktör beni istemezdi ki? Gelir gelmez Conte beni ofisine çağırdı ve durumun farkında olduğunu, ancak her şeye rağmen takımda kalmamı istediğini söyledi. Onunla çalışmayı çok istediğimi, ancak kararımı çoktan verdiğimi açıkladım: Mutlu olmadığım bir yerde çalışmaya devam etmek istemiyordum."

- En çok neyden ötürü pişmansın?

"Olanlar için kimse kamuoyu önünde benden özür dilemedi. O meşhur videodan sonra Edoardo De Laurentiis (Başkan Aurelio De Laurentiis'in oğlu) beni birkaç kez aradı. Hepsi bu. Bu arada antrenmanlara geç kaldığıma, takım arkadaşlarımla tartıştığıma dair söylentiler çıktı… Bunların hepsi yalandı. Taraftarlar için üzülüyorum, ama onları anlıyorum ve takdir ediyorum. Ne olursa olsun kulübü destekliyorlar. Onlar için Napoli her şeyden önce gelir."