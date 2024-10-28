Victor Osimhen: Mauro Icardi ve beni engelleyemezler

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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da futbolcular, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

MUSLERA: HER MAÇA ÇOK ÇALIŞIYORUZ

Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz.

MAÇ MAÇ GİTTİK

Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız.

DAVINSON SANCHEZ: 3 PUAN ÖNEMLİYDİ

İyi bir başlangıç yaptık. İyi bir performans çıkardık. İlk yarı fırsatlar vardı, gol de attık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bu akşam 3 puanı almak önemliydi. Uzun lig maratonunda bu galibiyet çok daha önemli olacak. Elbette ki Gabriel Sara ile iyi iletişimimiz var. Duran topta Dries ile de uyumluyuz. Sadece ben değil Mauro, Abdülkerim, Osimhen de aynı şekilde etkili. Takım olarak duran toplardan avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz bu konuda.

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VICTOR OSIMHEN: TARAFTAR İNANILMAZDI

Taraftarımız inanılmazdı. Bize 3 puanı onlar getirdi. İlk andan son ana kadar oyun olarak iyiydik. Karşımızda ileride çok büyük yetenekleri olan bir takım vardı. Gol katkısı kıymetli, mutluyum ama takımın kazanması daha önemli. Bu momentumla devam etmeliyiz.

ICARDI VE BENİ ENGELLEYEMEZLER

Çok iyi anlıyoruz Icardi ile birbirimizi. Antrenmanlarda beraber çalışıyoruz. Onun ne kadar deneyimli olduğunu biliyorum. Söylediklerini dinliyorum. Icardi ile oynamak gurur. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi çok zor. Beni engellerseler o çıkıyor, onu engellerseler ben çıkıyorum.