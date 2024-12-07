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Victor Osimhen korkuttu, kıl payı kurtuldu

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Sivasspor
Victor Osimhen korkuttu, kıl payı kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 18:29

Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak Galatasaray, kente geldi. Sarı kırmızılılarda taraftarların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Victor Osimhen, sakatlanmaktan kıl payı kurtuldu.

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Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen’in üzerine doğru devrildi.

Son anda polisler bariyerin Osimhen’in ayağına düşmesini engelledi. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Victor Osimhen korkuttu, kıl payı kurtuldu

Victor Osimhen korkuttu, kıl payı kurtuldu

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Sivasspor

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