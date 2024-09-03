Victor Osimhen kimdir, nereli, kaç yaşında? Victor Osimhen hangi takımlarda oynadı?

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Victor Osimhen, Nijerya doğumlu bir futbolcu olup, forvet mevkiinde görev yapmaktadır. Almanya'da Wolfsburg ile başlayan profesyonel kariyeri, Belçika'da Charleroi ve Fransa'da Lille ile devam etti. 2020 yılında Napoli'ye transfer olan Osimhen, İtalya Serie A'da büyük başarılar elde etti. Peki, Victor Osimhen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

VİCTOR OSİMHEN KİMDİR?

Victor James Osimhen, 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde doğmuştur. Futbola Ultimate Strikers Academy'de başlayan Osimhen, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiş ve Avrupa'ya transfer olmuştur. Genç yaşta profesyonel kariyerine adım atan Osimhen, günümüzde dünyanın en tanınmış forvetlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

VİCTOR OSİMHEN KARİYERİ

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Victor Osimhen, 2017 yılında Almanya'nın VfL Wolfsburg takımında profesyonel kariyerine başlamıştır. Daha sonra Belçika'nın Charleroi takımına kiralanmış ve burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. 2019'da Lille'e transfer olan Osimhen, Fransa'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Napoli'ye transfer olmuştur. Napoli'de Serie A'nın en skorer oyuncularından biri olarak ön plana çıkmış ve İtalya'da birçok ödül kazanmıştır. 2024 sezonunda Galatasaray'a kiralanan Osimhen, kariyerine Türkiye'de devam edecek.