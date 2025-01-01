Victor Osimhen; İngiliz devini reddetti, Fransızlar temasta

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Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak takıma kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performans ve aidiyet duygusuyla taraftarların gönlünde taht kurarken dev kulüpleri peşinden koşturuyor.

Galatasaray formasıyla attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı yıldız için dev kulüpler sıraya girdi.

Yıldız forvetin adı birçok dünya kulübüyle anılırken ocak ayı transfer dönemi için iddialar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

FRANSIZLAR TEMASTA

Başta İngiliz ekipleri Manchester United ve Chelsea olmak üzere birçok kulübün radarında olan Osimhen için Fransız devi Paris Saint Germain de devrede.

RMC Sport'un haberine göre; Fransız ekibi, takımdan ayrılması gündemde olan Randal Kolo Muani'nin yerini Victor Osimhen'le doldurmak için temaslarını sürdürüyor.

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İNGİLİZ DEVİNİ REDDETTİ

İngiliz basını ise Victor Osimhen'in devre arasında kendisini isteyen takımlara karşı kararını net bir şekilde belirttiğini yazdı.

Daily Sports'ta yer alan habere göre; Manchester United'ın ilgi gösterdiği Victor Osimhen, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayacağını İngiliz devine bildirdi.

Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından takımın merkezinde rol almasından dolayı memnun olduğunu ve kupalar kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen Osimhen'in, sezonu Türkiye'de tamamlayacağı kaydedildi.

"BURADA ÇOK KUPA VAR"

Victor Osimhen, geçtiğimiz gün kulüp tesislerinde yapılan doğum günü kutlamasında da "Burada kazanacak çok kupa var" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

EN GOLCÜ VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde en fazla fileleri sarsan isim Victor Osimhen oldu.

İtalya ekibi Napoli'den sezon başında kiralanan Nijeryalı Osimhen, 11 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Osimhen'i 8 golle Barış Alper Yılmaz ve 5'şer golle Michy Batshuayi ile Yunus Akgün takip etti.