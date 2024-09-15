Victor Osimhen ilk maçında gönülleri fethetti, şov yaptı

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminin flaş transferi Victor Osimhen, Galatasaray’daki ilk maçında taraftarları mest etti. Karşılaşma öncesinde de taraftarların büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu Nijeryalı futbolcu, maçın ardından tribünlere üçlü çektirdi ve Galatasaray bayrağı ile sarı kırmızılıları coşturdu. Sonra da tribünlere çıkan Osimhen’e burada taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Osimhen ayrıca maçta da bir fair-play örneği sergiledi. Bir kafa topunda Rizesporlu Alikulov ile çarpışan sarı kırmızılı golcü, rakibinin yere düştüğünü görünce hemen yanına koştu ve kenara işaret ederek sağlık ekibinin gelmesini istedi.