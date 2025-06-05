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Victor Osimhen için yapılan resmi teklif duyuruldu! Okan Buruk transfer için İtalya'da

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#Transfer#Okan Buruk#Osimhen
Victor Osimhen için yapılan resmi teklif duyuruldu Okan Buruk transfer için İtalyada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 19:13

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, Victor Osimhen için yaptığı teklif duyuruldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, transfer görüşmek için İtalya'ya gittiği iddia edildi.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

RESMİ TEKLİFİ YAPTILAR

İtalyan gazeteci Fabrizo Romano'nun haberine göre; Al Hilal, Napoli'ye Osimhen için 65 milyon euro sabit ücret + 5 milyon euro bonus teklifinde bulundu.

Suudi kulübünün Napoli ve Osimhen'in vereceği kararı beklemeye geçtiği bilgisi verildi.

GALATASARAY'DAN KARŞI HAMLE

Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen transferi için yeni bir hamle yaptığı iddia edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu'nun, transferi görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gittiği belirtildi.

İki ismin, Napoli yetkilileriyle de masaya oturacağı ileri sürüldü.

Victor Osimhen için yapılan resmi teklif duyuruldu Okan Buruk transfer için İtalyada

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GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray'ın, Osimhen'e toplamda 21 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtiliyor. Bu rakamın 15 milyon euro'su kulübün kasasından çıkacak.

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OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde çıktığı canlı yayında "Osimhen önemli... Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. yüzde 51 kalır olarak görüyorum" şeklinde konuşmuştu.

 

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#Transfer#Okan Buruk#Osimhen

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