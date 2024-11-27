Victor Osimhen için transfer gelişmesini duyurdular: 75 milyon euro hazır! Ödeme bekleniyor...

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Sezona ligde ve Avrupa'da şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaptığı transferlerle de ses getirmişti. Özellikle dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılar, psikolojik olarak da üstünlük sağlamayı başarmıştı.

Galatasaray formasını sırtına geçirdikten sonra hem takım içinde hem de taraftarlarla iyi bir uyum yakalayan Nijeryalı forvet, sergilediği performansla büyük beğeni toplamayı başarmıştı.

ICARDI'NİN YOKLUĞU SONRASI OSIMHEN

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayan Galatasaray sahadan 3-2'lik zaferle ayrılmış olsa da karşılaşmada sakatlanan Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği öğrenilmişti.

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2 yıldır sarı kırmızılıların gol yükünü sırtlayan Icardi'nin sezon sonuna kadar sürecek olan yokluğunda da Osimhen'e güvenen teknik patron Okan Buruk, yıldız oyuncuyu daimi olarak takımında görmek istediğini belirtmişti.

BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında konuşan Okan Buruk, Osimhen'in bonservisinin alınması konusunda şu sözleri sarf etmişti:

'Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Oyuncu da mutlu. Galatasaray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı Osimhen'in burada olmasını ister ve ne gerekiyorsa yapar. Osimhen, Türkiye'de başka bir takımda oynayamaz.'

OSIMHEN UMUT VERMİŞTİ

Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen, Galatasaray'a transferinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek 'Galatasaray'a gelmek benim için bir ayrıcalık. Daha keyif alabileceğim bir yer olacağını düşünmüyorum. Drogba benim kahramanlarımdan biri ve o da burada oynamıştı. Herkes beni çok sıcak karşıladı ve bu kulüp için her şeyi yapmaya hazırım' ifadelerini kullanmıştı.

ÖZBEK'TEN TRANSFER SORUSUNA YANIT

Dursun Özbek sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya, "Osimhen, Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusu. Çok da başarılı bir futbolcu. Böyle bir futbolcuyu futbolseverlere izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın bir misyonu da bu. Dolayısıyla Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde Osimhen gibi bir futbolcuyu tüm kulüpler ister. Buradaki önemli konu harcama limitlerinizin oluşması. Bu yüzden çok erken. Bizim bu sezon hedefimiz beşinci yıldızı takmak." yanıtını vermişti.

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NAPOLI'NİN İSTEDİĞİ RAKAM 75 MİLYON EURO

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." demişti.

CHELSEA PARAYI HAZIRLADI

Bunun üzerine harekete geçen İngiliz ekipleri Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.

Ada basınından Caught Offside'da yer alan habere göre; Premier Lig devi Chelsea, uzun süredir takip ettiği Osimhen için kolları sıvadı.

Chelsea'nin, Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini hazırladığı ve transfer için geri sayıma geçtiği aktarıldı.

Mavilerde teknik direktör Enzo Maresca'nın Nijeryalı golcüyü muhakkak takımında görmek istediği de belirtildi.

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MANU DA DEVREDE

Öte yandan Sky'ın haberine göre Manchester United da Osimhen'i transferi için nabız yokladığı ileri sürüldü. Yıldız futbolcuyu isteyen kulüpler arasında yer ManU'nun da yer aldığı yazılırken 25 yaşındaki santrfor, Kırmızı Şeytanlar'ın hedefindeki golcülerin başında geldiği ifade edildi.

8 GOL, 4 ASİST