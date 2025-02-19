Victor Osimhen için Rize'ye geldiler! Galatasaray'a transferde dev rakip...

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. Mücadele dozunun oldukça yüksek olduğu maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen kaydetti.

Nijeryalı golcü attığı 2 golle Fenerbahçe ile aradaki puan farkının azalmasını önlerken, takımına da moral kazandırdı.

Osimhen için İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yeniden devreye girdiği iddia edildi.

OSIMHEN'İN SÖZLEŞME İSTEĞİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; yıllık 12 milyon euro net maaş alan Osimhen, imza atacağı kulüpten 12 milyon euro net ücret isteyecek ve bunu karşılayabilecek olan kulübe transfer olacak.

75 MİLYON EURO

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; 75 milyon euro'luk rakamın sadece Galatasaray için olduğu, sarı kırmızılılar 6 milyon euro kiralama bedeli ödediği için şu an geçerli olan 81 milyon euro bedelin diğer kulüpler için var olduğu kaydedildi. Haziran ayında ise Osimhen'in serbest kalma bedelinin tüm kulüpler için 75 milyon euro olacağı yazıldı.

Haberin Devamı

RİZE'DE İZLEDİLER

Talksport, Manchester United'ın, bir süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen'i takip etmek için Türkiye'ye gözlemci gönderdiğini duyurdu. İngiliz ekibinin gözlemcilerinin, Rize'de golcü futbolcuyu izlediği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester United'ın, yaz aylarında Osimhen'i transfer etmek istediği ancak Nijeryalı futbolcunun maaşı ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle transferin zor olabileceği yazıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 24 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 19 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.