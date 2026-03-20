Victor Osimhen için Nijerya'da dua edildi!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Nijeryalı golcü, Liverpool karşılaşmasında Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolundan sakatlandı.

KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Maçın ardından hastanede yapılan kontrollerde Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun koluna alçı uygulanırken, ameliyat gerekip gerekmediğine önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından karar verileceği bildirildi.

Sağ ön koldaki kırığın durumu ve iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceği, yapılacak detaylı incelemenin ardından kesinleşecek. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş takvimi de bu sürecin ardından belli olacak.

DUA EDİLDİ

Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo, sakatlanan Victor Osimhen'i dua etmesi için annesinin yanına götürdü.

