Victor Osimhen için Galatasaray'a müjdeyi verdi: Daha düşük bir fiyata satmak zorundalar | Kvaratskhelia da aynı olmasın!

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Futbola verilen milli ara sona erdi ve taraftarlar gözünü kulüp maçlarına çevirdi. Kısa süre içinde başlayacak olan lig maçları öncesinde devre arası transfer dönemi için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in imzası dünya basınında da büyük ses getirmişti.

Sarı - kırmızılılardaki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı yıldız için İtalya'dan önemli açıklamalar geldi.

İtalyan menajer Dario Canovi, Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için öne çıkan ifadeler kullandı.

"OSIMHEN'DEKİ HATA TEKRARLANMAMALI"

Kvaratskhelia'nın durumunun Osimhen ile aynı olmaması gerektiğini söyleyen Canovi, "Kvaratskhelia'nın uzun bir sözleşmesi var. Eğer Napoli'den ayrılmak istiyorsa kulübün onayına ihtiyacı var. Napoli, ya sözleşmesini yenilemeli ya da Victor Osimhen'de yapılan hata tekrarlanmadan uygun bir fiyata satmalı." dedi.

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"NAPOLI DAHA DÜŞÜK BİR FİYATA SATMAK ZORUNDA"

Napoli'nin geçtiğimiz yıl beklediği bonservisten daha düşük bir fiyata Osimhen'i satmak zorunda olduğunu vurgulayan menajer, "Victor Osimhen-Joshua Zirkzee takası mı? Bologna'da oynarken onu takip ediyordum, harika bir oyuncu. Victor Osimhen elbette bir şampiyon. Onun transferinde çok hata yapıldı. Napoli onu geçen yıl istediği bonservis ücretinden daha düşük bir fiyata satmak zorunda." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arasında yaptığı Osimhen değerlendirmesinde yıldız ismin Galatasaray'da kalmak istediğine parantez açmıştı.

Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına Ocak ayı ile ilgili bir madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok"

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KENDİSİ DE AÇIKLADI

Sarı kırmızılı kulüpteki deneyimini etkileyici olarak tanımlayan Osimhen, geçtiğimiz günlerde kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamalarda, "Şu ana kadar İstanbul'daki, Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyiciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika. Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum. Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar bu şekilde keyif almaya devam ederim." şeklinde konuşmuştu.

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BONSERVİSİN BİR KISMI BULUNDU

Osimhen’in gösterdiği aidiyet karşısında yönetim de harekete geçti. Napoli, sözleşmedeki 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini işaret ederken sarı kırmızılılar 60 milyona transferi bitirmeyi hedefliyor. 25 milyon Euro’luk peşinatı sponsorlarla çözecek olan Cimbom kalan kısmı taksitle ödemek için Napoli’yi ikna etmeye çalışıyor.

8 GOL, 4 ASİST

Galatasaray'da 9 resmi maçta forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

OSiMHEN’iN SÜPER LiG PERFORMANSI

Toplam Maç 6

Gol 6

Gol Beklentisi (xG) 4.19

Gol Sıklığı 67 dakikada bir

Maç Başına Gol 1.0

Maç Başına Şut 5.3

Maç Başına İsabetli Şut 2.2

Kaçan Büyük Şans 6

Pozisyonu Gole Çevirme %19

Kafa Golü 3

Sol Ayak Golü 1

Sağ Ayak Golü 2

Asist 2

Asist Beklentisi (xA) 0.66

Kazanılan İkili Mücadele 5.0 (%45)