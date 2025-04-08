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Victor Osimhen için çılgın iddia: 'Galatasaray ile anlaşamadı, yeni adresi belli oldu!'

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Süper Lig
Victor Osimhen için çılgın iddia: Galatasaray ile anlaşamadı, yeni adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 22:06

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük kozlarından biri olan Victor Osimhen için dikkat çeken bir iddia Avrupa basınından geldi. Nijeryalı golcünün transfer olmak istediği kulüp belirtildi.

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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

KARİYER REKORUNA DOĞRU

Galatasaray'ın gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan yıldızı Victor Osimhen, sarı - kırmızılı forma altında kariyer rekoruna hazırlanıyor. Nijeryalı futbolcu kariyerinin en çok gol attığı sezonunu 2022-23'te Napoli'de 39 maçta attığı 31 golle yaşayan 26 yaşındaki golcü, Galatasaray’da 4 gol daha atarsa yıldız futbolcu kariyer rekorunu kıracak.

OSIMHEN'İN RAKAMLARI

Kiralık olarak sarı - kırmızılı formayı terleten Osimhen, bu sezon 32 resmi maçta sahne aldı. Söz konusu müsabakalarda 28 kez fileleri topla buluşturan Nijeryalı, 5 asistlik de skor katkısı sağladı.

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'TRANSFER OLMAK İSTEDİĞİ KULÜP'

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ESPN'de yer alan habere göre Galatasaray, sezon başında kiralık olarak Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için anlaşma sağlayamadı.

Haberin devamında ve detaylarında ise Nijeryalı golcünün Premier Lig'den bir takıma veya Juventus'a transfer olmak istediği öne sürüldü.

OSIMHEN İÇİN GYOKERES'E REST

Öte yandan Manchester United'ın maaş bütçesini ayarlayabilmek için yoğun çalışma içinde olduğu belirtilirken, kırmızı - şeytanlıların Osimhen için Viktor Gyökeres transferinden vazgeçmeye yakın olduğu aktarıldı.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Süper Lig

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