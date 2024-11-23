Victor Osimhen için çarpıcı transfer itirafı: İtalyan devinin ilk tercihi...

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak katılan ve tüm dünyada gündem olan Victor Osimhen dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sarı - kırmızılılardaki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı yıldız için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

Her fırsatta Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Osimhen'in Napoli'deki kontratında 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli yer alıyor.

Nijeryalı futbolcunun ara transfer döneminde 75 milyon euroluk çıkış maddesi ödendiği takdirde sarı kırmızılı takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

'1 NUMARALI TERCİH'

Eski İtalyan futbolcu ve futbol yorumcusu Daniele Adani, Victor Osimhen transferine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

İtalyan basınına konuşan Adani, Juventus'un Vlahovic ile yollarını ayırması durumunda bir numaralı tercihinin Victor Osimhen olduğunu söyledi.

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Adani, "Juventus forvet değiştirmeye karar verirse bence gidip Osimhen'i alacaklar. An itibarıyla Juventus'ta görev yapan Cristiano Giuntoli, Osimhen'i zamanında Napoli'ye kazandıran isim. ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUK KAZANMAYI BİLİYOR'

Victor Osimhen'in İtalya'da şampiyonluğun nasıl kazanılacağını bildiğini söyleyen Adani, "Vlahovic'in ayrıldığı durumda bana göre bir numaralı tercih Osimhen'dir" dedi.

8 GOL, 4 ASİST

Galatasaray'da 9 resmi maçta forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

OSIMHEN’İN SÜPER LİG PERFORMANSI

Toplam Maç 6

Gol 6

Gol Beklentisi (xG) 4.19

Gol Sıklığı 67 dakikada bir

Maç Başına Gol 1.0

Maç Başına Şut 5.3

Maç Başına İsabetli Şut 2.2

Kaçan Büyük Şans 6

Pozisyonu Gole Çevirme %19

Kafa Golü 3

Sol Ayak Golü 1

Sağ Ayak Golü 2

Asist 2

Asist Beklentisi (xA) 0.66

Kazanılan İkili Mücadele 5.0 (%45)