Victor Osimhen için 65 milyon Euro'ya ret

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G.SARAY, sezon başında Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen’i kadrosunda tutmak için harekete geçti. Corriere dello Sport’un haberine göre sarı kırmızılılar, İtalyan kulübüne 65 milyon Euro teklif etti.

Ancak Napoli, Nijeryalı golcünün sözleşmesinde bulunan 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinden aşağıya inmeyeceklerini net şekilde belirtti. Bu arada bir başka kulüp devre arasında bu parayı verip Osimhen’i alırsa, Galatasaray’a 6 milyon Euro’luk ekstra bir tazminat bedeli ödemesi gerekiyor.