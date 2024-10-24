Victor Osimhen: Icardi ile birlikte oynadığımızda hiçbir defans bizi durduramaz

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Elfsborg maçında, Mauro İcardi ile birlikte çift santrfor olarak görev yapan Victor Osimhen, birlikte iyi bir uyum içinde olduklarını söyledi. Nijeryalı golcü, “İcardi ile oynamak heyecan verici. Neredeyse bana asist de yapıyordu. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda hiçbir savunma duramaz diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Osimhen maç ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Zor olacağını biliyorduk. Rakip savunmada iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması. Rakibi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler.”

NiYE BU KADAR ÇOK GOL YEDiĞiMiZi BiLSEYDiM NEDENiNi SÖYLERDiM

Maçta bir şutu direkten dönen G.Saraylı Dries Mertens, galibiyete rağmen bu kadar gol yemememeleri gerektiğini vurguladı. Belçikalı futbolcu, “Niye bu kadar gol yediğimizi bilmiyorum, bilseydim çıkar nedenini söylerdim” dedi.

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Çift santrforlu sistemle ilgili de konuşan Mertens, şunları söyledi: “Bu sistem hocamızın aklında olan bir seçimdi. Onu denemek istedi. Detayları hocaya sormak lazım ama buna adapte olacağımızı düşünüyorum.”

BU MAÇI iYi ANALiZ ETMELiYiZ YEDiĞiMiZ GOLLER ÇOK ÜZÜCÜ

Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, Elfsborg karşılaşmasının iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Kolombiyalı savunma oyuncusu, “Bence temel bazı şeyleri analiz etmemiz gerekiyor. Daha iyi kontrol etmemiz gereken bir maçtı. İstediğimiz gibi olmayan şeyler vardı. Takım ve savunma olarak dikkat etmemiz ve iyi oynamamız gerekiyor bazı anlarda. Son anlarda bazı pozisyonlarda gol yemek üzüntü verici. Diğer yandan galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bizim için her maç önemli. Ligde ve Avrupa’da liderliği hedefliyoruz. Tottenham’a karşı özel bir maç olacak ama önce Beşiktaş’a odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.

KONSANTRE KAYBI YAŞADIK AMA BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ GÖSTERDiK

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Elfsborg maçının ardından yaptığı açıklamada, “Çok iyi bir oyundu. Arada bir konsantre kaybı oldu, bunun olmaması gerekiyordu. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. 3 gol yesek de oyundan düşmedik. Neleri iyi yapıp yapmadığımıza bakarak onun üzerinden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.