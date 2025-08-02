Victor Osimhen: 'Gelmek için her şeyimi verdim!'

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Galatasaray, uzun bir bekleyişin ardından kadrosuna kattığı Victor Osimhen için imza töreni düzenledi. Sarı - kırmızılı ekibe geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Osimhen, başkan ve taraftara teşekkürlerini sundu.

Kürsüye gelen Osimhen, sembolik sözleşmeyi imzalamasının ardından sözlerine Türkçe, "Merhaba Galatasaray. Teşekkürler." diye başladı ve "Solo il Gala (Sadece Galatasaray)" dedi.

Ardından transfer süreciyle ilgili konuşan Osimhen, 'Buraya gelmeden önce çok çabuk düşündüm, kararsızlık yaşamadım. Transfer için her şeyimi verdim. Bu nedenle başkanımıza, ikinci başkanımıza, Okan hocamıza, George Gardi'ye ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geri geldim, çok mutluyum' dedi.

Galatasaray'ın bir başka transferi Leroy Sane hakkında görüşlerini aktaran Nijeryalı futbolcu, 'Kaliteli bir kadromuz var ve aramıza Sane katıldı' ifadelerini kullandı.

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