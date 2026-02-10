Victor Osimhen, Galatasaray'ın yeni kralı olmak istiyor! Hedef Icardi'nin rekoru

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, hafta sonu Çaykur Rizespor'a karşı alınan galibiyette bir kez daha etkisi gösterdi. Sarı-kırmızılıların 3-0 kazandığı mücadelede takımının üçüncü golünü kaydeden Nijeryalı forvet, ligdeki gol sayısını 9’a yükselterek Afrika Kupası dönüşü seriye bağladı.

AFRİKA KUPASI'NDAN GOLLERLE DÖNDÜ

Afrika Kupası'nda Nijerya için mücadele etmesinin ardından takıma geri dönen Osimhen, ligde çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Osimhen, bu sezon da ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 6 gol atıp 1 asist yaparak skor katkısını üst seviyeye taşıdı.

62 MAÇTA 61 GOL KATKISI

Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 62 maçta forma giyen Osimhen, bu süreçte 52 gol ve 9 asist üreterek toplamda 61 gole doğrudan katkı sağladı.

Yıldız isim, takımın hücum hattında tehdit oluşturmaya da devam ediyor.

ICARDI İLE GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Bu sezon tüm kulvarlarda 15 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, 14 golü bulunan Mauro Icardi ile birlikte sarı-kırmızılıların skor yükünü paylaşan iki ana isimden biri konumunda.

GÖZÜNÜ ICARDI'NİN REKORUNA DİKTİ

Rizespor karşısında attığı golle Galatasaray’daki 52. golüne ulaşan Nijeryalı yıldız, Bafetimbi Gomis’i geride bırakarak kulüp tarihinin en çok gol atan dördüncü yabancı futbolcusu oldu.

Başarılı forvet, şimdi ise gözünü Mauro Icardi’ye ait rekora çevirdi.

TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta attığı golle, 73 golle ulaşarak sarı-kırmızılı kulübün tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumuna yükselmişti.

Osimhen ise bu rekoru kırarak adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırmayı hedefliyor.