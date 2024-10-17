Victor Osimhen: Galatasaray’dan daha keyif alacağım bir yer yok

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Sakatlığı sonrası takımla ilk idmanına çıkan Victor Osimhen, G.Saray’da oynaması ile ilgili olarak “Buraya gelmek benim için bir ayrıcalık, daha keyif alabileceğim bir yerde olacağıma inanmıyorum. Drogba da burada oynamıştı, kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım” dedi.

OKAN BURUK BABA GiBi BENi DERiNDEN ETKiLEDi

Dünkü idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osimhen ‘Ocak ayında ayrılacak mısın?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Napoli’de kalsaydım 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz.”

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KENDiMi TAKIMIN ÖNÜNE KOYMAM

Osimhen gol krallığı ile ilgili olarak kendisini takımın önünü hiçbir zaman koymayacağını ve takımda çok önemli golcüler olduğunu belirtirken sakatlığı için ise “Takımla birlikte çalışmalara başlıyorum. Yarından itibaren takıma dahil olmuş olurum. Antalyaspor maçında karar hocamızın. Milli arada da çok çalıştım. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum” değerlendirmesini yaptı.