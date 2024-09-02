Galatasaray'dan 100 milyon Euro'luk transfer, Victor Osimhen'de işlem tamam! İşte Nijeryalı yıldızın geliş tarihi

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İtalya Serie A ekibi Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için devreye giren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı.

DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, oyuncunun 11 milyon Euro'luk maaşının tamamını ödemeyi kabul etti.

GELİŞ SAAT BELLİ OLDU

Galatasaray, Victor Osimhen'i bu gece saat 00.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirmek üzere uçuş planı yaptı.

İKİ YÖNETİCİ İTALYA'DA

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferi için Napoli'de bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olan Victor Osimhen için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 130 milyon Euro civarından bonservis beklediklerini söylemişti.

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NAPOLI'DE KRİZE DÖNÜŞTÜ?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, daha önce Nijeryalı golcü için 120-130 milyon Euro beklediklerini açıklarken Victor Osimhen'in PSG'ye transfer olma isteği gerçekleşmedi.

CHELSEA'Yİ REDDETTİ

Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti. Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Bu gelişmelerin ardından Inter, Lukaku'yu kadrosuna kattı ve Osimhen'i kadro dışı bıraktı.

OSIMHEN KiMDiR?

1998 Nijerya Lagos doğumlu Osimhen, futbola 2017 yılında Alman ekibi Wolfsburg'ta başladı.

Wolfsburg'taki dönemindenden sonra Cherleroi'ye transfer olan Osimhen, Belçika ekibinde ise fazla durmadı.

Cherleroi'de 36 maçta 20 gol 4 asistlik performans sergileyen Osimhen, buradaki performansıyla Belçika ekibinde fazla kalmadı. Cherleroi, 2018-2019 sezonunda Wolfsburg'tan kiraladığı Osimhen'in bonservisinin sezon sonunda 3.5 milyon Euro'ya aldı. Belçika ekibi 25 yaşındaki futbolcuyu aynı yaz ise 22.4 milyon Euro karşılığında Lille'e gönderdi.

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Lille'de 38 maçta 18 gol, 6 asistlik performans sergileyen Osimhen, 2020 yazında 77.5 milyon Euro bedelle çıkışını sürdüreceği Napoli'ye transfer oldu. Osimhen, bu rakamla Napoli'nin en pahalı transferi oldu.

Napoli ile 2022-2023 sezonunda şampiyonluk yaşayan Osimhen, İtalyan ekibinin 33 yıl sonra kazandığı kupada başrol oynayan isimlerden biri oldu.

İtalyan ekibinde 133 maçta sahaya çıkan Osimhen, 76 gol ve 18 asistlik performans ortaya koydu.