Victor Osimhen Galatasaray’a son noktayı koydu! 3 yıllık sözleşme

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Galatasaray'ın geçen sene yazın İtalya Serie A kulübü Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamayı başardı. Nijeryalı, unutulmaz bir sezon geçirdi.

İstanbul'da bir sezon geçiren 26 yaşındaki santrfor, kısa sürede taraftarların büyük bir sevgisini kazandı. Aynı şekilde Osimhen de Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok sevdi.

Victor Osimhen yeni sona eren sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 41 karşılaşmada 37 gol atıp sekiz asist yaparak 45 gole direk katkı sağladı.

Victor Osimhen'in Napoli ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan Nijeryalı santrforun kontratında ise 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi mevcut.

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Aslan'ın yıldızı Victor Osimhen'in karar verme anı geldi çattı. Geçtiğimiz gün İstanbul'a kutlamalar için gelen arkadaşlarına yemek veren yıldız golcü, bugün Türkiye'den ayrılıyor.

İŞTE OSIMHEN'İ İSTEYEN KULÜPLER

Victor Osimhen'in en ciddi talibi Suudi Pro Lig kulübü Al Hilal. Nijeryalı golcüyü ayrıca Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG de istiyor.

VEDA PAYLAŞIMINI JET HIZIYLA SİLDİ

Öte yandan Victor Osimhen'le ilgili geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşandı. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından başka birinin "Hazır olunmayan veda. Osimhen'in Galatasaray macerası sona erdi" mesajını paylaştı, ardından da bunu kısa sürede sildi.

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'CUMA GÜNÜNE KADAR KARAR VER!'

Galatasaray yönetimi ise cuma gününe kadar 26 yaşındaki forvetten son kararını bildirmesini istedi. Sarı-kırmızılı yönetim, buna göre plan yapacağı için yıldız futbolcudan bir an önce kararını açıklamasını talep ediyor.

ANLAŞMAYA VARILDI

Nijeryalı yıldız oyuncunun en ciddi talibi olan Al-Hilal için Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Arriyadiyah'ın haberine göre Al-Hilal, Victor Osimhen ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.