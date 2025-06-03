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Victor Osimhen Galatasaray’a son noktayı koydu! 3 yıllık sözleşme

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Transfer
Victor Osimhen Galatasaray’a son noktayı koydu 3 yıllık sözleşme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 09:36

Galatasaray’da rüya gibi bir sezon geçiren ve attığı gollerle şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Victor Osimhen, transferine dair kararını veriyor. İşte ayrıntılar…

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Galatasaray'ın geçen sene yazın İtalya Serie A kulübü Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamayı başardı. Nijeryalı, unutulmaz bir sezon geçirdi.

İstanbul'da bir sezon geçiren 26 yaşındaki santrfor, kısa sürede taraftarların büyük bir sevgisini kazandı. Aynı şekilde Osimhen de Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok sevdi.

Victor Osimhen Galatasaray’a son noktayı koydu 3 yıllık sözleşme

Victor Osimhen yeni sona eren sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 41 karşılaşmada 37 gol atıp sekiz asist yaparak 45 gole direk katkı sağladı.

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Victor Osimhen'in Napoli ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan Nijeryalı santrforun kontratında ise 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi mevcut.

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Victor Osimhen Galatasaray’a son noktayı koydu 3 yıllık sözleşme

Aslan'ın yıldızı Victor Osimhen'in karar verme anı geldi çattı. Geçtiğimiz gün İstanbul'a kutlamalar için gelen arkadaşlarına yemek veren yıldız golcü, bugün Türkiye'den ayrılıyor.

Victor Osimhen Galatasaray’a son noktayı koydu 3 yıllık sözleşme

İŞTE OSIMHEN'İ İSTEYEN KULÜPLER 

Victor Osimhen'in en ciddi talibi Suudi Pro Lig kulübü Al Hilal. Nijeryalı golcüyü ayrıca Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG de istiyor.

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VEDA PAYLAŞIMINI JET HIZIYLA SİLDİ 

Öte yandan Victor Osimhen'le ilgili geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşandı. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından başka birinin "Hazır olunmayan veda. Osimhen'in Galatasaray macerası sona erdi" mesajını paylaştı, ardından da bunu kısa sürede sildi.

Victor Osimhen Galatasaray’a son noktayı koydu 3 yıllık sözleşme

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'CUMA GÜNÜNE KADAR KARAR VER!' 

Galatasaray yönetimi ise cuma gününe kadar 26 yaşındaki forvetten son kararını bildirmesini istedi. Sarı-kırmızılı yönetim, buna göre plan yapacağı için yıldız futbolcudan bir an önce kararını açıklamasını talep ediyor.

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ANLAŞMAYA VARILDI 

Nijeryalı yıldız oyuncunun en ciddi talibi olan Al-Hilal için Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Arriyadiyah'ın haberine göre Al-Hilal, Victor Osimhen ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Transfer

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