Victor Osimhen: Galatasaray'a odaklandım, büyük şeyler başaracağız

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Galatasaray'da Victor Osimhen, Dries Mertens ve Fernando Muslera, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

OSIMHEN: ODAK NOKTAMIZI KAYBETMEMELİYİZ

İlk yarıda biraz şiddet eksikliği vardı. Rakibin oynamasına izin verdik. Hocamızın konuşmasıyla birlikte şiddeti artırdık. Zor maçlar bunlar. Odak noktamızı kaybetmemeliyiz. Hatalarımıza bakacağız ve bunlardan ders alacağız.Biz büyük şeyler başaracağız. Bu yüzden tamamen Galatasaray'a odaklandım. Asla mücadeleyi bırakmayacağız.

MUSLERA: SAKİN OLMALIYIZ

İkinci yarı daha iyiydik. Çok fazla fırsat yakaladık. Bazı hataları tercihlerimiz oldu, ikinci golü atamadık. Her şeyi yaptık. Bu beni rahatlıyor. Rakiplerimiz de özellikle böyle deplasmanlarda puan kaybı bekliyor. Sakin olmalıyız. Futbolda bazen böyle uyandırıcı maçlar gerekiyor. Hep diyorum, inanılmaz mutluyum, gururluyum bu büyük takımın bir parçası olduğum için. Hem tarihine geçtim bu kulübün hem birçok kupa kazandım. 428 maçta Galatasaray'ı temsil etmek çok büyük bir gurur.

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MERTENS: KOLAY DEĞİL

Puan kaybettiğiniz maçtan sonra konuşmak kolay değil. Maça kazanacağımızı düşünerek başladık. Kolay değildi. Onlar iyi oynadı. Boş alanlar buldular. Kendimize bakmamız, neleri daha iyi yapabilirdik bunları incelememiz lazım.