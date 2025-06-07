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Victor Osimhen, Galatasaray’a mı Al Hilal’e mi? Ve açıkladı!

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Al Hilal
Victor Osimhen, Galatasaray’a mı Al Hilal’e mi Ve açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 16:46

Galatasaray’daki geleceği merak konusu olan Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Victor Osimhen için Galatasaray ve Al Hilal arasındaki dev rekabetteki son gelişmeyi aktardı.

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Bu sezon oynadığı futbolla Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Osimhen ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere Galatasaray, Osimhen’in bonservisini almak için tüm şartları kabul ettiğini ifade etmişti.

Victor Osimhen, Galatasaray’a mı Al Hilal’e mi Ve açıkladı

Konuya ilişkin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Victor Osimhen, Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Görüşmeler devam ediyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz."

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Victor Osimhen, Galatasaray’a mı Al Hilal’e mi Ve açıkladı

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DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Osimhen'in kararına ilişkinin yaptığı paylaşımda yıldız oyuncunun İstanbul’dan ayrıldığını aktardı.

Victor Osimhen, Galatasaray’a mı Al Hilal’e mi Ve açıkladı

AL HİLAL HAZIR

Suudi kulübü Al Hilal‘in, yıldız golcüye imza attırmak için hazır olduğunu ifade etti.

Bununla beraber Suudi kulübü, Osimhen’i FIFA kulüpler Dünya Kupası’nda oynatmak istiyor ve bu yüzden bir an önce yıldız golcüye imza attırma peşinde.

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Victor Osimhen, Galatasaray’a mı Al Hilal’e mi Ve açıkladı

TARİH BELLİ OLDU

Romano, Osimhen’in kararını yarın (8 Haziran Pazar) vereceğini ve açıklayacağını da duyurdu.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Al Hilal

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