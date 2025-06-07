Victor Osimhen, Galatasaray’a mı Al Hilal’e mi? Ve açıkladı!

Haberin Devamı

Bu sezon oynadığı futbolla Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Osimhen ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere Galatasaray, Osimhen’in bonservisini almak için tüm şartları kabul ettiğini ifade etmişti.

Konuya ilişkin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Victor Osimhen, Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Görüşmeler devam ediyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz."

Haberin Devamı

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Osimhen'in kararına ilişkinin yaptığı paylaşımda yıldız oyuncunun İstanbul’dan ayrıldığını aktardı.

AL HİLAL HAZIR

Suudi kulübü Al Hilal‘in, yıldız golcüye imza attırmak için hazır olduğunu ifade etti.

Bununla beraber Suudi kulübü, Osimhen’i FIFA kulüpler Dünya Kupası’nda oynatmak istiyor ve bu yüzden bir an önce yıldız golcüye imza attırma peşinde.

TARİH BELLİ OLDU

Romano, Osimhen’in kararını yarın (8 Haziran Pazar) vereceğini ve açıklayacağını da duyurdu.