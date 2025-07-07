Victor Osimhen, Galatasaray'a 'Evet' dedi! Sıra Napoli'de

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Geride kalan sezonu Galatasaray'da geçiren ve kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen transferi için sarı - kırmızılılar harekete geçti.

GALATASARAY'DAN TARİHİ TEKLİF

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 50+5 milyon euro teklif etti.

OSIMHEN 'TAMAM' TOP NAPOLI'DE

Haberin detaylarında ise Napoli'nin daha yüksek bir ücret talep ettiği belirtilirken, Al Hilal, oyuncu için 75 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Öte yandan Osimhen, sarı-kırmızılılara dönmek istese de transfer iki kulübün anlaşmasına bağlı olduğu aktarıldı.

YAKIN ARKADAŞINDAN 'EVET' DEDİ İDDİASI

Tüm bunlar yaşanırken Nijeryalı golcünün yakın arkadaşı olarak bilinen gazeteci Buchi Laba, X platformundan yaptığı paylaşımda, Osimhen'in Galatasaray'a 'evet' dediği ve Galatasaray ile Napoli, oyuncunun serbest kalma maddesinin ödenmesi için görüşmeleri yürüttüğünü dile getirdi.

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NAPOLI 75 MİLYON EURO'DA ISRARCI

Osimhen’in Galatasaray’ı tercih etmesinin ardından gözler, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Napoli ile sarı kırmızılı yönetim arasında yapılan bonservis pazarlığına çevrildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre ise; Napoli kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis’in 1 yıl sözleşmesi bulunan Osimhen için daha önce belirlediği 75 milyon euro’da ısrar ediyor ve indirim yapmaya kesinlikle yanaşmıyor.