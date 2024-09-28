Victor Osimhen, Galatasaray-Kasımpaşa maçında golle tanıştı! Sevinçte forma açtı, 7 yıl sonra bir ilk...

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşırken Victor Osimhen'in performansı dikkat çekti.

OKAN BURUK'TAN ROTASYON

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Buruk, PAOK mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i dinlendirdi. Buruk, bu oyuncuların yerine Muslera, Jelert, Nelsson, Kerem Demirbay, Sallai ve Icardi'yi görevlendirdi.

OSIMHEN İLE ICARDI BİR ARADA

Teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine giderek takımını çift santrforla sahaya sürdü.

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak 4-4-2 sistemiyle oynattı.

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BU KEZ GOL OSIMHEN'İN

Sarı kırmızılı takımın Nijeryalı golücüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın 20 ve 28. dakikalarında rakımını 2-0 öne geçiren golleri attı.

Osimhen attığı ilk golün ardından sırtında "Finally" yazan bir Galatasaray formasını tribünlere gösterdi.

Nijeryalı yıldız, Çaykur Rizespor ve PAOK maçlarında sevinç yaşasa da goller kendisine yazılmamıştı.

7 YIL SONRA BİR İLK

Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt etki etti.

Victor Osimhen, Bafetimbi Gomis'ten (Ağustos 2017) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk üç maçta 4+ gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.

ICARDI'NİN GOLÜ SONRASI SEVİNCE KATILDI

Ayrıca Osimhen, 34. dakikada Icardi'nin attığı golde takım arkadaşının sevincini yaparak kutladı.