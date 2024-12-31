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Victor Osimhen, Fenerbahçeli yıldızı Galatasaray'a getirmek için çalışıyor! İkinci Michy Batshuayi vakası...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Victor Osimhen, Fenerbahçeli yıldızı Galatasaraya getirmek için çalışıyor İkinci Michy Batshuayi vakası...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 09:33

Fenerbahçe ile henüz sözleşmesini yenilemeyen Bright Osayi-Samuel için Nijerya basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Victor Osimhen'in Osayi'yi Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının en önemli iki ekibi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında daha önce de birçok kez olduğu gibi yine dikkat çeken bir transfer çekişmesi yaşanıyor.

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Sarı - lacivertlilerde mevcut sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kalan Bright Osayi-Samuel için Türk ve dünya basınından birçok iddia gündeme gelmeye devam ediyor.

Adı son zamanlarda Galatasaray'la anılan başarılı futbolcu için bu kez ülkesi Nijerya'dan öne çıkan bir haber yazıldı.

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ

Gazeteci Ayoola Kelechi'nin haberine göre Fenerbahçe ile henüz anlaşmaya varmayan Osayi-Samuel için Galatasaraylı Victor Osimhen devreye girdi.

Victor Osimhen, Fenerbahçeli yıldızı Galatasaraya getirmek için çalışıyor İkinci Michy Batshuayi vakası...

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Haberde Galatasaray ile Osayi-Samuel arasında henüz resmi bir görüşmenin yapılmadığı belirtilirken, Osimhen'in yıldız futbolcuyu ikna etmek için sık sık konuştuğu ve sarı - kırmızılılar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR

Victor Osimhen'in de Galatasaray'da kalıcı olmayı hedeflediği ve Osayi-Samuel ile aynı takımda forma giymek istediği öne sürüldü.

Ayrıca Osayi'nin Galatasaray'a olası transferi halinde bu durumun sarı - lacivertli taraftarlar tarafından hoş karşılanmayacağı da haberde yer aldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı ve 1243 dakika süre aldı. Osayi-Samuel, 28 Ocak 2021'de katıldığı Fenerbahçe'de 1 kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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