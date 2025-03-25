Victor Osimhen durmak bilmiyor! Milli arada şov yaptı

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Nijerya ile Zimbabve 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.

Nijerya'nın sahasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçen Nijerya, 90. dakikada Tawanda Chirewa'nın golüne engel olamadı ve sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Öte yandan mücadelede golcü yıldız, 87 dakikada sahada kalırken, Bright Osayi-Samuel 90 dakika forma giydi.

Bu beraberliğin ardından Nijerya 7, Zimbabve ise 4 puana yükseldi.

Grupta oynanacak bir sonraki maçta Nijera sahasında Ruanda'yı ağırlayacak.

NİJERYA'NIN SON 3 GOLÜ OSIMHEN'DEN

Nijerya'nın oynadığı Ruanda ve Zimbabve maçlarında atılan 3 gol de Victor Osimhen'den geldi.

BU SEZON OSIMHEN

Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen, sarı - kırmızılı forma ile bu sezon 30 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşayan Osimhen, 5'de asist katkısı sağladı.

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GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta üç gole imza atan Nijeryalı forvet, Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye çıkararak krallık yarışında zirveye oturmuştu.