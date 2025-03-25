×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Victor Osimhen durmak bilmiyor! Milli arada şov yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Nijerya
Victor Osimhen durmak bilmiyor Milli arada şov yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 21:18

Bu sezon Galatasaray'ın gol yükünü çeken Victor Osimhen, gollerine milli arada da devam etti. Nijerya ile Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde attığı gollerle dikkatleri çeken yıldız futbolcu, 1-1 biten Zimbabve maçını da boş geçmedi. 

Haberin Devamı

Nijerya ile Zimbabve 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.

Nijerya'nın sahasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçen Nijerya, 90. dakikada Tawanda Chirewa'nın golüne engel olamadı ve sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Öte yandan mücadelede golcü yıldız, 87 dakikada sahada kalırken, Bright Osayi-Samuel 90 dakika forma giydi.

Bu beraberliğin ardından Nijerya 7, Zimbabve ise 4 puana yükseldi.

Grupta oynanacak bir sonraki maçta Nijera sahasında Ruanda'yı ağırlayacak.

Gözden KaçmasınRyan Babelden çarpıcı Sacha Boey sözleriRyan Babel'den çarpıcı Sacha Boey sözleri!Haberi görüntüle

NİJERYA'NIN SON 3 GOLÜ OSIMHEN'DEN 

Nijerya'nın oynadığı Ruanda ve Zimbabve maçlarında atılan 3 gol de Victor Osimhen'den geldi. 

BU SEZON OSIMHEN

Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen, sarı - kırmızılı forma ile bu sezon 30 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşayan Osimhen, 5'de asist katkısı sağladı. 

Haberin Devamı

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE 

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta üç gole imza atan Nijeryalı forvet, Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye çıkararak krallık yarışında zirveye oturmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Victor Osimhen#Nijerya

BAKMADAN GEÇME!