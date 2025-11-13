Victor Osimhen duble yaptı, Nijerya finalde! Lemina'nın golü yetmedi

Güncelleme Tarihi:
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play Off Yarı Final maçında Nijerya ile Gabon, kozlarını paylaştı.
Mücadelede normal süre 1-1 berabere sona erdi. Uzatmalarda skoru 4-1'e getiren Nijerya, adını finale yazdırdı.
OSIMHEN'DEN 2, LEMINA'DAN 1 GOL
Maçta Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Akor Adams, 97. dakikada Ejuke ve 102 ile 110. dakikalarda VictorOsimhen kaydetti.
Gabon'un tek golü ise 89. dakikada Mario Lemina'dan geldi. WilfredNdidi, Nijerya'nın 97. dakikada attığı golün asistini yaptı.
Victor Osimhen ilk 11'de çıktığı karşılaşmada 117 dakika sahada kaldı. Wilfred Ndidi ve Mario Lemina ise ilk 11'de başladkları karşılaşmada 120 dakika sahada kaldılar.
Bu sonuçla Nijerya, adını final maçına yazdırdı. Nijerya finalde Kamerun - Kongo karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.