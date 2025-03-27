Victor Osimhen derken Kenan Yıldız! Devler yarışa girdi, Igor Tudor'un kararı...

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Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TUDOR VAZGEÇMEK İSTEMİYOR

Thiago Motta döneminde son zamanlarda yedek kulübesine çekilen ve forma şansı bulmakta zorlanan Kenan Yıldız, şimdiden Igor Tudor'un gözdesi haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberlerde; "Dusan Vlahovic, yeni teknik direktörün Kenan Yıldız ve Kolo Muani'den çok şey beklediği sezonun son bölümünde Juventus'un forvetine dönecek" ifadeleri yer almıştı.

VICTOR OSİMHEN DERKEN...

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için devrede olduğu belirtilen Manchester United ve Chelsea'nin, rotayı Kenan Yıldız'a kırdığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Manchester United ve Chelsea, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Liverpool'un bu yarışa gireceği kaydedildi.

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80 MİLYON EUROLUK TALEP

Bu gelişmelerin ardından Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği vurgulandı.

Ayrıca İtalyan ekibinin, Kenan Yıldız'ı 80 milyon eurodan düşük bir rakama bırakmak istemediği bilgisi verildi.

10 GOLE KATKI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 41 resmi maçta 2742 dakika süre alırken 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.