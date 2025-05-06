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Victor Osimhen: 'Ben ve ailem burada çok mutluyuz'

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Süper Lig
Victor Osimhen: Ben ve ailem burada çok mutluyuz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 15:00

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Victor Osimhen, "Ben ve ailem burada olmaktan mutluyuz. Özellikle 1,5 yaşındaki kızım Galatasaray marşları söylüyor" açıklamasında bulundu.

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Yeni sezonda kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilen Victor Osimhen, Türkiye'deki yaşantısı ve burada kalıp kalmayacağı sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.

Bir reklam filminin tanıtımında konuşan Nijeryalı golcü, "Şu ana kadar burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor ve onları söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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"KALAN 5 MAÇTA HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM!"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan golcü futbolcu, "Beşinci yıldızı takacağız. Beş maçımız kaldı, beş maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı" dedi.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

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Galatasaray formasıyla bugüne dek 37 maçta görev yapan Osimhen, 33 gol atıp 8 de asist üreterek 41 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Süper Lig

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