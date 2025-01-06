Victor Osimhen, başkanı çıldırttı! İtalyan ekibi, Galatasaray'a haber gönderdi

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Sarı kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, İtalyan ekibinin başkanını çıldırttı.

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak takıma kattığı Victor Osimhen, performansıyla sarı kırmızılı takımın başarısında büyük pay sahibi olurken transferin de en gözde isimlerinden oldu.

DEVLER PEŞİNDE KOŞUYOR

Sarı kırmızılı takımın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'le Manchester United, Chelsea ve Paris Saint Germain yakından ilgilenirken transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

MANCHESTER'I GERİ ÇEVİRDİ

Amorim'i takımın başına getiren Manchester United, Nijeryalı yıldızı devre arasında takıma katmak isterken Osimhen'den beklemediği bir yanıt aldı.

Manchester United'ın takıma katmak istediği Victor Osimhen, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayacağını ve takımda mutlu olduğunu İngiliz ekibine bildirdi.

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BAŞKAN DELİYE DÖNDÜ

Osimhen'in Manchester United'ı reddetmesi sarı kırmızılı camiada sevinç yaratırken Napoli'de ise öfkeye neden oldu.

Devre arasında transfer olması halinde Napoli'ye 81 milyon Euro kazandırma ihtimalini ortadan kaldıran Victor Osimhen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'i çıldırttı.

GALATASARAY'A HABER GÖNDERDİ

La Repubblica'nın haberine göre; Victor Osimhen'e çok sinirlenen Başkan De Laurentiis, Galatasaray'a haber gönderdi.

Başkan De Laurentiis'in, sezon sonunda Galatasaray'ın Osimhen'i transferi etmesi için haber gönderdiği kaydedildi.

EN GOLCÜ VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde en fazla fileleri sarsan isim Victor Osimhen oldu.

İtalya ekibi Napoli'den sezon başında kiralanan Nijeryalı Osimhen, 11 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Osimhen'i 8 golle Barış Alper Yılmaz ve 5'şer golle Michy Batshuayi ile Yunus Akgün takip etti.