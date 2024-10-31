Victor Osimhen 'Aslan' gibi geri döndü! Gomis’ten sonra bir ilki başardı

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Napoli ile yaşadığı krizin ardından yaz transfer döneminin en çok konuşulan transferine imza atarak Galatasaray ile anlaşan Victor Osimhen sarı kırmızılı takımda adeta yeniden doğdu. Al Ahli’ye gidememesinin ardından yönetim ile yaşadığı gerginlik nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Napoli ile hazırlık kampı yaşamadan İstanbul’a gelen Osimhen ilk maçına çıktığı 14 Eylül’den bu yana müthiş bir grafiğe imza attı.

2014-15 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ

Rize’ye yaptığı asistle G.Saray mücerasının startını veren Nijeryalı yıldız ardından Fenerbahçe derbisinde gol pası vererek seriyi sürdürdü. Osimhen, Cimbom’daki ilk gollerini ise duble yaptığı Kasımpaşa maçında atarken Antalya’da ve Beşiktaş derbisinde de sahneye çıkmayı başardı. Üst üste 3 maçta gol atan Osimhen, 2014-15’te Gomis’ten (7 gol, 2 asit) bu yana G.Saray formasıyla ilk 5 lig maçında da gol katkısında (4 gol, 2 asist) bulunan ilk oyuncu oldu.

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‘2. YARIDA DA BURADA OLACAĞIM’ DEDİ

Aslan’a kısa sürede uyum sağlayan Osimhen hem takımın hem de taraftarların sevgilisi oldu. Çalışkanlığı ve aidiyet duygusu ile saha içindeki katkısının yanı sıra örnek bir oyuncu olduğunu gösterdi. G.Saray Osimhen’e Osimhen de G.Saray iyi gelirken Nijeryalı golcü Beşiktaş derbisi sonrası devre arası takımdan ayrılacağı iddialarına da noktayı koydu. “2. yarıda da burada olacağım” diyen Osimhen, G.Saray’da ne kadar mutlu olduğunu gösterdi.

SÜPER LiG PERFORMANSI

Maç 5

İlk 11 4

Maç başına dakika 64

Toplam dakika 319

Gol 4

Gol beklentisi (xG) 3.10

Gol sıklığı 80 dakikada bir

Maç başına gol 0.8

Maç başına şut 4.6

Maç başına isabetli şut 2.0

Kaçan büyük şans 6

Pozisyonu gole çevirme %17

Ceza sahası içinden gol 4/19

Kafa golü 1

Sol ayak golü 1

Sağ ayak golü 2

Asist 2

Asist beklentisi (xA) 0.62

Topla buluşma 22.2

Yaratılan büyük şans 2

Kilit Pas 1.0

Kazanılan ikili mücadele 4.4 (42%)

Kazanılan hava topu 2.4 (52%)

Top kaybı 6.2

Faul 1.4

Yapılan faul 1.6