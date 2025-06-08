Victor Osimhen Al Hilal'e bir kez daha 'hayır' dedi! Galatasaray'a gün doğdu

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2024-25 sezonunu Galatasaray'da kiralık geçiren ve geleceği merak konusu olan Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN REDDETTİ

Al Hilal ile Napoli, 75 milyon Euro transfer ücreti karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen Victor Osimhen, Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetti.

Nijeryalı yıldızın transferindeki son gelişmeyi aktaran İtalyan gazeteci Fabrizo Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın yeniden Osimhen transferi için ısrarcı olacak.

OKAN BURUK 'YÜZDE 51 KALIR' DEMİŞTİ

Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde çıktığı canlı yayında "Osimhen bizim için çok önemli. Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. yüzde 51 kalır olarak görüyorum" şeklinde konuşmuştu.

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OSIMHEN'İN SAYILARI

Geride bıraktığımız sezon sarı - kırmızılı formayı 41 maçta sırtına geçiren Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist katkısı sağladı.