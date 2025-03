Victor Osimhen: 'Aklımda sadece Galatasaray ve şampiyonluk var!'

Haberin Devamı

Şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladıklarını belirten Nijeryalı golcü, sıkıntılı günleri aşacaklarını belirterek “Bu şanssız dönemden önce nasıl tüm maçları kazanıyorduysak, aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Victor Osimhen sadece sarı kırmızılı kulübe ve şampiyonluğa odaklandığını söyledi. Alanyaspor maçı için gittikleri Antalya kampında açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu. “Devre arasında transfer teklifleri geldi ama dönüp hiçbirine bakmadım bile. Tek isteğim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Sezonu şampiyonlukla bitirdikten sonra transfere bakarız. Şu an kafamda transfer ile ilgili tek bir düşünce bile yok” dedi.

"HER MAÇI KAZANACAK KALİTEDEYİZ"

Osimhen şöyle devam etti: “Şampiyonluk yarışında avantajlıyız. Her maçı kazanacak kaliteye sahibiz. Her maça 3 puan almak için çıkacağız ve hedefe ulaşacağız. Bu şanssız dönemden önce nasıl tüm maçları kazandıysak, aynı şekilde devam edeceğiz. En büyük avantajımız da bizi her yerde destekleyen, her maçımızda ev sahibi avantajı yaşatan taraftarımız olacak. Takımda şu an bir birliktelik havası var. Ben de bunu görünce savunmaya yardım ediyorum, markaja geliyorum.”