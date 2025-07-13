Victor Osimhen 3 yıl İtalya'ya dönmesin!

Haberin Devamı

Galatasaray camiası ve taraftarlar, Victor Osimhen için İtalya’dan gelecek habere kilitlenirken taksit ve teminat konusunda zorluk çıkaran Napoli’nin sarı kırmızılılardan özel bir istekte de bulunduğu ortaya çıktı. Menajer George Gardi ile birlikte görüşmeleri sürdüren Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu son olarak 75 milyon Euro ve teminat mektuplarıyla 5 taksitlik teklifini ileterek bekleyişe geçti.

AL HiLAL VE JUVE’NiN TEKLiFiNi REDDETTi

Napoli'nin parayı 2 taksitte istemesi süreci uzatırken, Osimhen’in Al Hilal ve Juventus’a gitmeyeceğini net olarak belirterek Galatasaray’a transfer olmak istediğini de İtalyan temsilcisine ilettiği öğrenildi.

Ödemelerle ilgili stratejik savaş sürerken İtalya basınından La Repubblica, Napoli’nin anlaşmaya İtalya karşıtı bir maddenin eklenmesini talep ettiğini öne sürdü. Söz konusu maddeye göre oyuncu önümüzdeki üç yıl boyunca başka bir kulüpte Serie A’ya dönemeyecek.

Haberin Devamı