Victor Nelsson'dan transfer sonrası itiraf: Galatasaray ile çok benziyor!

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Serie A ekibi Roma, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiraladı. İmzayı atmasının hemen ardından konuşan Danimarkalı savunmacı, kulübün resmi hesabına açıklamalar yaptı.

Victor Nelsson'un sorulara verdiği cevaplar şu şekilde;

"BİRAZ STRESLİYDİ AMA..."

"İlk duygularınız nasıl?"

"Her şeyden önce teşekkür ederim, burada olmak harika bir duygu. Son birkaç gün biraz stresliydi ama şimdi buradayım ve başlamak için sabırsızlanıyorum".

"YENİDEN BİR ARAYA GELMEK GÜZEL"

"Galatasaray'da birlikte oynadığınız Angelino ile burada tekrar buluşacaksınız"

"Evet, çok mutluyum. Angelino, benim arkadaşım. Tanıdığınız biriyle yeniden bir araya gelmek her zaman güzeldir. Yakında yeni takım arkadaşlarımla birlikte onu da göreceğim."

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"HEDEFİM KUPALAR KAZANMAK"

"Bu kulüpteki hedefleriniz neler?"

"Roma gibi büyük bir kulüpte hedeflerin net olduğunu düşünüyorum; mümkün olduğunda çok maç kazanmak ve kupalar için mücadele etmek."

"FUTBOL EFSANESİ"

"Ranieri hakkında ne düşünüyorsun?"

"Onun bir futbol efsanesi olduğunu biliyorum. Yeni takım arkadaşlarımla, onunla ve ekibin geri kalanıyla çalışmak için sabırsızlanıyorum."

"ÇOK ÖZEL OLACAK"

"Stadio Olimpico'da oynayacağını bilmek nasıl bir duygu?"

"Çok ünlü bir stadyum ve orada ilk kez oynamak özel olacak. İki yıl önce Lazio'ya karşı o stadyumda oynamıştım. O yüzden biliyorum ama Roma formasıyla orada oynamak çok özel olacak."

"25 NUMARAYI SEVİYORUM"

"Neden 25 numarayı tercih ettiniz?"

"Gerçek bir nedeni yok. Önceki kulüplerim Kopenhag ve Galatasaray'da 25 numarayı giydim ve şimdi burada da 25 numarayı seçmtim. Sevdiğim bir numara."

"GALATASARAY'DAKİ DURUMLA BENZER"

"Burada futbolun bir din gibi olduğunu biliyor musunuz?"

"Bunu duymuştum, buradaki taraftarların bu takım için büyük bir tutkusu olduğunu biliyorum. Bu yüzden benim için olumlu bir durum. Burada kazanmanın büyük bir anlamı var. Galatasaray'daki duruma benzer bir durum olduğunu ve buna alıştığımı düşünüyorum. Roma gibi büyük bir kulüpte her zaman kazanma zorunluluğunuz vardır."

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"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Takım arkadaşlarınız arasında Hummels, Dybala, Paredes gibi şampiyonlar olacak. Onlarla birlikte oynamak sizin için ne ifade ediyor?"

"Açıkçası çok tecrübeli oyuncular. Umarım takımın maç kazanmasına yardımcı olabilirler ve benim için böyle oyuncularla oynamak çok önemli. Onları varlığı hem kulüp hem de benim için önemli."

"SABIRSIZLANIYORUM"

"Roma'da yaşamanın nasıl olacağını hayal ediyorsun?"

"Bu şehir hakkında her zaman olumlu şeyler duydum. Hatta geçen yıl burada oynayan arkadaşım Kristensen, şehirden çok iyi bahsetmişti. Açıkçası Roma'da hiç bulunmamıştım, tatile bile gelmedim ama şimdi şehri keşfetmek için sabırsızlanıyorum."