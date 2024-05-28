Victor Nelsson'dan kutlama sonrası Galatasaray taraftarına tepki: 'Size yazıklar olsun!' Sosyal medya hesabı ele mi geçirildi?

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihindeki 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, büyük zaferini Rams Park'ta düzenlenen büyük şölenle kutladı.

NELSSON ŞARKI SEÇMEDİ

Sarı - kırmızılı futbolcular sahneye seçtikleri şarkılar eşliğinde çıkarken, ailesi İstanbul'da olmayan Victor Nelsson herhangi bir seçim yapmadı ve tribünlerin 'Nelsson' tezahüratlarına eşlik etti.

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Ailesi Danimarka'da bulunan ve kutlamaları televizyondan takip eden Nelsson, gece yarısı yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"SİZE YAZIKLAR OLSUN!"

Instagram hesabından şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili paylaşımlar yapan başarılı futbolcu, son olarak "Kutlamalarda aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, size yazıklar olsun!" ifadelerinin yer aldığı bir hikaye paylaştı.

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Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini alırken, Nelsson'un Instagram hesabının ele geçirildiği ve hikayenin bu kişiler tarafından gönderildiği iddia edildi.

Galatasaray Kulübü ve Nelsson'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

KUTLAMADAN ÖNE ÇIKANLAR

ICARDI, ERDEN TİMUR’A SÖYLENEN SÖZÜ UNUTMADI

Icardi saha içindeki sevinçler sırasında F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’u hedef alarak yaptığı “Her gece yatarken bizi düşün” sözlerine ‘uyku’ hareketiyle gönderme yaptı. Ayrıca İcardi maç sonu açıklamasında “Bakalım şimdi Kadıköy’de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. F.Bahçe başkanının, başkanvekilimiz ile ilgili bazı sözleri vardı. Bizim için her fırsatta kötü laflar edildi, biz de kendimizi sahada gösterdik” diyerek tutumunu devam ettirdi.

‘ALİ DESİDERO’ ŞARKISI DA ÇALINDI

Takım Florya’da kendilerini bekleyen binlerce taraftarlar buluştuğunda ise Mauro İcardi şov vardı. Golcü futbolcu balkona ‘Aşkın Olayım’ şarkısı ve meşalelerle geldi. Taraftarla kutlama yapan Icardi önce “Fener ağlama” tezahüratını başlattı ardından da F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un adının yazılı olduğu Galatasaray formasını giydi. Taraftarların ‘İcardi’ tezahüratlarına yine ‘uyku’ hareketi ile yanıt verdi. Florya’da daha sonra MFÖ’nün ‘Ali Desidero’ şarkısı çaldı.

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DÜN GECE SENi DÜŞÜNÜYORDUM

Florya’daki kutlamalarda Ali Koç yazılı Galatasaray forması giyen Mauro Icardi dün sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı ile ilgili bir paylaşım daha yaptı. Ali Koç’un Erden Timur’a sarf ettiği “Her gece yatarken bizi düşün” sözlerini paylaşan Arjantinli yıldız altına da “Dün gece seni düşünüyordum, Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmişim” diye yazdı.

CiRO TEZAHÜRATLARI MERTENS’iN EŞiNi DUYGULANDIRDI

G.Saray’da sezonu asist kralı olarak tamamlayan Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs, Florya’daki şampiyonluk kutlamaları sırasında oldukça duygusal anlar yaşadı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Belçikalı yıldızın oğluna yönelik ‘Ciro’ tezahüratları yaparken Mertens’in eşi gözyaşlarını tutamadı.