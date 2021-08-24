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GeriFutbol Victor Nelsson’dan Galatasaray’a kusursuz ‘merhaba’
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Victor Nelsson’dan Galatasaray’a kusursuz ‘merhaba’

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Victor Nelsson’dan Galatasaray’a kusursuz ‘merhaba’

Galatasaray’ın Kopenhag’dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson, lisansının çıkarılmasının ardından Hatayspor karşısında sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

Fatih Terim’in ilk 11’de görev verdiği 22 yaşındaki Danimarkalı stoper, geriden oyun kurma dahil birçok özelliği ile günün öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.

Genç futbolcu verdiği 60 pasın 54’ünde adresi buldu ve yüzde 90 ile pas isabeti ile müsabakayı tamamladı.

Galatasarayda Victor Nelssonun ilk maç mutluluğu
Galatasaray'da Victor Nelsson'un ilk maç mutluluğu!

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Genç stoper 4 ikili mücadeleden galip ayrılırken, 3 hava topu kazandı. 1 pas arası yapan ve topla 68 kez buluşan Nelsson, 1 de kritik top uzaklaştırdı.

İlk maçına çıkan Nelsson, bununla beraber 8 sahipsiz top almayı başardı. İleri uçta da görünen Galatasaray’ın yeni transferinin 1 şutu ise isabet bulmadı.

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Victor Nelsson’dan Galatasaray’a kusursuz ‘merhaba’

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