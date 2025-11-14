×
Victor Nelsson'dan flaş Galatasaray sözleri! 'Geri dönmeyeceğim'

Güncelleme Tarihi:

#Victor Nelsson#Galatasaray#Açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 11:57

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Victor Nelsson, Galatasaray hakkında Bold'a açıklamalarda bulundu.

Nelsson'un sözleri şu şekilde:

'GELECEĞİMİN GALATASARAY'DA OLMADIĞINI BİLİYORUM'

“Yazın ne olacağını göreceğiz, ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim”

'ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM'

"Galatasaray'da olanlar hakkında fazla detaya girmek istemiyorum. Ancak yaz aylarında Roma'dan kiralık olarak döndüğümde zor bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim."

"Kulüpte harika yıllar geçirdim, taraftarlar tarafından sevildim ve birçok şampiyonluk kazandım."

'SÖZLEŞMEMİ BİR YIL UZATMAK ZORUNDAYDIM'

“Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027'ye kadar uzatmak zorunda kaldım. Kiralanmamın şartı buydu. Yaz aylarında Verona'ya transfer olduğumda da şart aynıydı. Sözleşmemi bir yıl uzatmak zorundaydım, 2028'e kadar.”

'VERONA'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

“Verona'da olmaktan çok mutluyum. Burası harika bir teknik kadroya sahip iyi bir kulüp ve muhteşem bir şehir.”

 

