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Victor Nelsson: 'Şu an canımız acıyor..'

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#Galatasaray#Türkiye Kupası#Victor Nelsson
Victor Nelsson: Şu an canımız acıyor..
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 23:40

Galatasaray, Rams Park'ta Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Maçtan sonra sarı-kırmızılı takımın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.

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Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da, Danimarkalı stoper Victor Nelsson karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Nelsson; "Kötü. Önce Avrupa'ya, sonra kupaya veda ettik. Üzgünüz. Bizim için kötü bir hafta oldu. Bu gece veya yarın yüzde yüzümüze tekrar geçer, hazır oluruz... Şu an canımız acıyor, acıması da gerekiyor... Derbide daha cesur olmalı, kazanma mentalitesinde olmalıyız... Bu maçta bunu yapamadık ama derbiye sıkı şekilde asılmalıyız." şeklinde konuştu.

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Mücadelede 1 gol 1 asistle oynayan Fatih Karagümrük oyuncusu Ryan Mendes de şunları söyledi:

"Çok iyi bir takıma karşı güzel oynadık ve turu kazandık... İşimiz kolay değildi ama ilk gol bize çok yardım etti... Golden sonra oyunu tuttuk, şanslar yakaladık ve ikinci golü attık... Tur atladığımız için çok mutluyuz..."

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#Galatasaray#Türkiye Kupası#Victor Nelsson

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