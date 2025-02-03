Victor Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'da

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Sarı-kırmızılı ekiple son antrenmana katılmayan ve transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda bu akşam yapılacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Nelsson, İtalya'ya gitti.

İtalya'da basın mensuplarının görüntülediği 26 yaşındaki stoper, "Forza Roma (Hadi Roma)" diyerek poz verdi.

Transferle ilgili Galatasaray cephesinden henüz açıklama yapılmazken tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontolleri ve diğer işlemlerin ardından Roma'ya imza atması bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK GİDİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; transfer satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gerçekleşecek.

Roma bu transfer için Galatasaray'a 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek ve sezon sonunda oyuncunun bonservisini almak isterse 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olacak.

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VICTOR NELSSON'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda ülkesinin Kopenhag takımından 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelsson; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray'da 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.