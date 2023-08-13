Victor Nelsson: Gol yemedik, en azından bundan memnun olmalıyız

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Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Victor Nelsson ve Angelino, Kayserispor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Kayserispor'un iyi bir savunma yaptığını ancak kapanan takımları açmaları gerektiğini söyleyen Fernando Muslera, "İlk maçımız, her zaman bu en zorudur. Deplasmanda oynadık. İkinci yarıda çok üstün oynadık. Kayserispor iyi savunma yaptı, iyi kapandı. Onları açabilmek lazım. Fiziksel olarak birçok arkadaşımız kendine geliyor. Pozitif devam edeceğiz. Sakiniz. Performansımızdan çok memnunuz. Bu sene dolu bir yıl olacak. Çok fazla mücadele etmemiz gerekecek. Türkiye Ligi çok gelişti, rekabet çok yüksek. Çok sık maça çıkacağız. Salı günü tekrar bir maç var. Şimdi ona odaklanacağız. Çarşamba gününden sonra Trabzonspor'a odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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"BURASI ZOR BİR DEPLASMAN OLMUŞTUR"

Kayseri'nin her zaman zor bir deplasman olduğunu belirten Danimarkalı savunmacı, "Burası zor bir deplasman olmuştur her zaman ama 3 puan istiyorduk. 1 puanla döneceğiz şimdi. 3 puan olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNÜMÜZDE ÇOK MAÇ VAR"

Gol yemedikleri için memnun olmaları gerektiğini kaydeden Nelsson, "3 puan almak daha iyi olurdu bizim için ama sezonun ilk maçı daha önümüzde çok maç var. Gol yemedik, en azından bundan memnun olmalıyız" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR GRUBUMUZ VAR"

Yeni transfer Angelino ise "Elimizden gelen mücadeleyi verdiğimizi düşünüyorum. Biz de, onlar da fırsat buldu. Sonuç ortada, önümüzdeki haftaya odaklanacağız. Çok güzel bir grubumuz var. Kendimiz alışmamız lazım. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama her geçen maç daha iyi olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.