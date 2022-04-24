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Victor Nelsson: "Galatasaray taraftarları özel"

#Galatasaray#Altay#Futbol
Victor Nelsson: Galatasaray taraftarları özel

Galatasaray'ın Altay'ın 1-0 yendiği maçın ardından Berkan Kutlu, Emre Kılınç ve Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.

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Beklenen Berkan'ın henüz gösteremediğinin farkında olduğunu dile getiren Berkan Kutlu, "İstediğimiz gibi sene olmadı. Performansımdan çok memnun değilim. Bu camiada ne kadar büyük beklentiler olduğunu biliyorum. Zamanla kendimi toparladım. Beklenen Berkan'ı gösteremediğimin farkındayım." diye konuştu.

Ligde kalma mücadelesi veren takımlarla oynamanın zorluğuna dikkat çeken Emre Kılınç, "Buraya çok konsantre geldik. Düşme hattındaki takımlara karşı oynamak zordur. Barcelona maçından bile zor olabilir." dedi.

Sarı kırmızılı taraftarlarla arasında özel bir bağ olduğunu belirten Victor Nelsson, "Galatasaray taraftarları özel. Onlar gerçekten inanılmaz. Hep yanımızdalar. Onlarla aramda özel bir bağ var. İyi top oynadık, erken de bir gol attık. İlk yarıda 3-4 fırsat bulduk. Bazen atamıyorsunuz. İkinci yarıda daha şiddetli mücadele oldu. Gol yemedik, rahat oynadık. Tedbirli oynadık. Güzeldi, 3 puan aldık ve İstanbul'a bu şekilde dönüyoruz." dedi.

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#Galatasaray#Altay#Futbol

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