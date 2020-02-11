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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2020 - 08:55,Son Güncelleme:/

Victor Moses’a sihirli değnek!

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Fenerbahçe'de iki kez üst üste ağır sakatlık yaşayan ve devre arasında İnter'e transfer olan Victor Moses'a adeta sihirli değnek değdi.

Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılmayan, tedavi bahanesiyle Londra'da çalışmalarını sürdüren Nijerya asıllı oyuncu, İnter'de bir anda ayağa kalktı.

Moses, Inter'e transfer olduktan 2 gün sonra, Milano ekibinin 29 Ocak'ta kupada oynadığı Fiorentina maçında 16 dakika sahada kaldı.

Moses, önceki gün de Inter'in 4-2 kazandığı Milan karşısında oyuna girip son golün asistini yaptı. (Sabah)

Victor Moses’a sihirli değnek

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