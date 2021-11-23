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"Vicdanı varsa düdüğünü asar..."

#Gaziantep FK#Cevdet Akınal#Süper Lig
Vicdanı varsa düdüğünü asar...

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

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Maçın hakemi Suat Arslanboğa ve VAR hakemi Mert Güzenge'yi asla affetmeyeceklerini dile getiren Cevdet Akınal, hukuki anlamda tüm girişimleri yerine getireceklerini belirtti.

"BİR TAKIMIN EMEĞİYLE OYNANMAZ, OYNANAMAZ!"

Trabzonspor karşılaşmasında verilen, verilmeyen kararlarla maçın yıldızının hakemler olduğunu belirten Cevdet Akınal, "Dün akşam Türkiye'de tarihe geçecek hakem hatalarını gördüğümüz karanlık bir geceyi geride bıraktık. Maç sadece 5 dakika oynatıldı ve bize göre 5. Dakikada verilmeyen kırmızı kartla maç sona erdi. 45. Dakikada ise 2-1 olur korkusu bile bize göre net olan penaltımızın verilmemesiyle karşılaşma 3-0 bitti. Bir şehrin, bir takımın emeğiyle kimse oynayamaz, bunu asla kabul etmeyeceğiz. Gaziantep şehrinin emeğiyle oynayan her insana karşı tüm girişimlerimizi yapacağız. Bu kadar emek verilen bir ortamda, düdüklerini ağzına kadar götürüp çalmaya yüreği olmayan insanların artık Türk futbolunda yeri olmadığına inanıyoruz. Aynı şekilde buna göz yumup, VAR pozisyonunda da görevini yapmayan hakemleri de vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz" diye konuştu. 

"VİCDANI VARSA DÜDÜĞÜNÜ ASAR!"

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Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa ve VAR hakemlerinin dün gece gösterdikleri performansın ardından hakemlik kariyerlerini ivedilikle sonlandırmaları gerektiğini belirten Cevdet Akınal, "Tüm Türkiye'nin gözü önünde hakkımızı yiyenlerin, cezasız kalmamaları gerekiyor. Nasıl ki biz bu sonuçla birlikte milyonlarca lira zarara uğruyorsak, buna sebep olanlarda bunun bedelini ödemeleri gerektiğine inanıyorum. Vicdanları varsa kimseden bir girişim olmadan, düdüklerini asacaklardır. Bu kararların hepsi Türk futboluna utanç gecesi olarak anılacak olup, kariyerlerini sürdürmeleri durumunda her maçta bu anları hatırlatacaklardır. Gaziantep şehri olarak Suat Arslanboğa ve Mert Güzenge isimlerinin şehrimizin ismiyle bir daha asla yan yana gelmemesini diliyoruz" dedi.

"MERT GÜZENGE'NİN MALATYA'DA BİZE YAPTIKLARINI UNUTMADIK"

Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa'nın yaptığı hatalar kadar maçın VAR hakemi Mert Güzenge'nin de bir şehrin vebalini aldıklarını ifade eden Cevdet Akınal, "Takımımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyuz ve takımımızı gönülden tebrik ettim. Suat Arslanboğa maç içinde düdüğünü ağzına kadar götürüp çalamadığı pozisyonlarda, VAR hakemi olan Mert Güzenge'nin de müdahale etmemesi inanılır gibi değil. Bu genç arkadaşımız, tecrübeli orta hakeme müdahale etmenin korkusunu yaşamış olmalı. Kaldı ki takımımızın geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 2-2 kaldığı karşılaşmanın orta hakemi olan Mert Güzenge, o gün verdiği kararlarla yine tarihe geçmişti. Dün de kaldığı yerden devam etmeyi başardı. Gaziantep büyük bir şehirdir, kimse bu şehirde yaşayanların sabah işine giderken mutsuz gitmelerine sebep olacak işler yapamaz" şeklinde konuştu.

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Vicdanı varsa düdüğünü asar...

"AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ!"

Türk futbolunun gelişmesi adına üzerlerine düşen tüm fedakarlıkları yapmaya çalıştıklarını belirten Cevdet Akınal, "Hiçbir zaman ayrıcalık talebimiz olmadı. Tüm içtenliğimle belirtmek isterim ki dün gerçekleşen hatalarla maç kazanacaksak, hiçbir zaman kazanmayalım. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz, bunu sadece kendimiz için değil Türk futboluna emek veren tüm takımlar adına istiyoruz. Bırakın maçın sonucunu sahadaki futbolcular belirlesin. Akıttıkları o kadar ter başka insanlar tarafından etkilenmesin. Umarım federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulumuz da üzerine düşen görevleri yerine getirerek bu arkadaşlarımız hakkında gerekeni yapacaklardır. VAR kayıtları da elbette federasyonumuzda mevcuttur. Türk Futbolunu yakından ilgilendiren ve hepimizin sorumluluğunda bulunan bu karanlık geceyle ilgili olarak kamuoyunun ivedilikle bilgilendirilmesini bekliyoruz " diyerek sözlerini noktaladı.

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#Gaziantep FK#Cevdet Akınal#Süper Lig

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