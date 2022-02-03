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Veton Tusha, Denizlispor'dan ayrıldı

#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Veton Tusha
Veton Tusha, Denizlispordan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kosovalı oyuncusu Veton Tusha ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, futbol hayatına ülkesinde devam etme kararı alan Veton Tusha ve ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Teknik heyetin de onayı ve oyuncunun talebiyle yolları ayırma kararı aldıklarını belirten kulüp Başkanı Mehmet Uz, “Veton Tusha, kulübümüzde görev yaptığı süre içerisinde elinden gelen mücadeleyi göstermiş ve hizmet etmiştir. Kendisi futbol hayatını ülkesinde sürdürmek istemiş ve bu talebini kulübümüze iletmiştir. Teknik heyetimizin raporu ve yönetimimizin kararı ile bu talebi kabul edilmiştir. Oyuncuyla karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilmiştir. Veton Tusha’ya bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dilerim” dedi.

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#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Veton Tusha

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